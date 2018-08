Vor petrece o saptamana de vis. 20 de absolventi de la internatele din tara vor avea o vacanta cum au vazut doar la televizor. Vor merge la mare in Romania - VIDEO

Alexandru si cei trei colegi ai sai de camera de la internatul numarul trei din capitala vor porni in aceasta seara spre Constanta. Spun ca nici nu au visat ca in aceasta vara sa aiba o escapada la mare.

”M-am bucurat foarte tare. Nu am fost nici o data si vreau sa vad cum e acolo.”

In marea pe care pana nu demult o atingeau doar in vise, se vor balaci o saptamana intreaga. Valiza au facut-o in doua minute. Spun ca nu au nevoie de prea multe, prea multe de fapt nici nu au, atat doar cat sa incapa intr-un rucsac.

"Aici sunt maiourile, sortii. -Cate tricouri avem? -4, sorti 3 perechi. Si gata, nu trebuie mult. -Ochelari de soare? -Nu am.”

Ufuc spune ca cea mai mare vacanta o are la Vadul lui Voda, acolo unde merge aproape vara de vara. A mai fost si la Tiraspol datorita competitiilor scolare. Alte orizonturi nu a mai vazut, chiar daca s-a nascut in Turcia.

”Am fost bucurosi. Nu am fost nici o data la mare.”

La internat este de cinci ani, si spune ca acesta e locul la care se gandeste cand spune – acasa.

”Aici m-am obisnuit, aici am crescut. Ca o familie, ca niste frati si surori.”

Iumit, povestesc prietenii lui, este cel mai “vechi” de aici. Acum 10 ani parintii l-au lasat la internat si de atunci dusi au fost. Nu stie prea multe despre ei si nici nu-i judeca, spune ca situatia financiara complicata l-a adus aici de mana. El are insa planuri mari pentru cand va creste.

“Acasa? Aici e casa.02:50 -Si cand implinesti 18 ani? -Cred ca se va incepe o alta etapa in viata. Cred ca voi gasi o solutie ca sa am o viata mai buna.”

Inghesuita intre doua noptiere sta geanta lui Simion, cea mai mare dintre toate. Spune ca este nerabdator sa vada cu ochii lui Constanta, nopti la rand viseaza sunetul si mirosul marii.

”Sorti, maiouri, haine mai groase. Plaja, centre de distractii si marea in sine.”

Vacanta la mare este surpriza pentru baieti dupa absolvirea celor IX clase. Nu le-a facut-o parintii, ci autoritatile romane.

”Am dat examenele. Cat invatai zilnic? -Doua ore pe zi. Limba rusa 7, limba rusa 8, matematica 10 si istoria 5.”

"Cred ca va fi o vacanta placuta. Ne vom distra, vom vedea mai multe locuri frumoase.”

Din toamna au nevoie de forte, pentru ca au ales sa mearga la scoala profesionala. De voie, dar mai mult de nevoie au ales toti sa se faca zugravi.

”Merg la scoala profesionala, la tencuitor zugrav.”

"-Te gandesti sa consturiesti ceva in viitor? -O casa. -Casa ta poate? -Da,sa am familie sa fiu fericit.”

Ideea de a le schimba copiilor peisajul din curte vazut de pe geam si taiat de gratii, cu cel al marii apartine autoarei proiectului “Balul Fericirii”, care in luna iunie a colectat sute de rochii si costume pentru absolventii din scolile internat.

Anastasia STURZA, ORGANIZATOARE CAMPANIA BALUL FERICIRII: ”Unul dintre sustinatorii proiectului ne-a pus in contact cu primaria de la Constanta. Copiii vor avea un program incarcat, excursii in zona, planetarium, circ. Zilnic vor avea vizite la mare, dupa pranz excursii.”

In total 20 de tineri din cinci internate din Bender, Chisinau, Ceadar-Lunga, Carpineni si Straseni vor beneficia de un sejur la mare sponsorizat de autoritatile romane.