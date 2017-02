Vor sa faca din Chisinau, capitala europeana a tineretului. Peste 50 de organizatii de tineret din tara si-au propus sa-l faca viu si atractiv - VIDEO

Cam asta a fost atmosfera la Cluj in 2015 - anul in care orasul a primit titlul de capitala europeana a tineretului. Pornind de la experienta vecinilor de peste Prut, peste 50 de organizatii de tineret din tara si-au propus sa faca din Chisinau un oras la fel de viu si atractiv.

Igor CIUREA, MEMBRU CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA "5-6 activitati zilnic. Asta ar insemna aici in piata va avea loc un concert, in acelasi timp la Botanica o conferinta internationala care ar pune in discutie poblema angajarii tinerilor, iar in alte parte ar putea sa fie o expozitie."

Daca vom obtine titlul, timp de un an capitala ar deveni centrul manifestatiilor culturale si zilnic ar fi organizate evenimente cu si despre tineri.





Igor CIUREA, MEMBRU CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA "Evenimente internatinale care au loc traditional in Europa o sa fie aduse la noi, in plus titlul este o oportunitate."

Teoretic, turisti din intreaga lume ar veni in tara noastra.Ambianta tineri activitati

Igor CIUREA, MEMBRU CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA "Nu este vreo tara a parteneriatului estic care a fost vreodata selectata, plus avem suportul unei capitale de succes, care este capitala din 2015, orasul Cluj."

Procedura de aplicare consta din doua etape si castiga orasul care propune idei originale de activitati interesante, care implica tinerii.

Taxa de participare la concurs se ridica la 2 mii de euro, iar tinerii au cerut ajutorul primariei. Anul trecut, capitala tineretului a fost orasul Ganja din Azerbaidjan, iar in acest an este Varna din Bulgaria. Titlul onorific de Capitala Europeana a Tineretului este acordat, din anul 2009, unui oras din Europa pentru o perioada de un an. Decizia o ia Forumul European de tineret, din care fac parte 100 de organizatii.