Vor sa revolutioneze barbieritul. Doi moldoveni au inventat o lama care rade fara spuma, doar cu ajutorul apei, dispozitivul fiind atasat la furtunul de la dus: "Fara creme toxice" - VIDEO

“- Cum funcţionează? - Aqua Jet Razor oferă un bărbierit sigur, folosind doar apă. Fără creme toxice, apă poluată sau iritaţii pe piele.”

Autorii inventiei, doi moldoveni, trecuti de 30 de ani, spera ca ideea lor va schimba modul in care lumea priveste barbieritul. Produsul lor difera prin faptul ca poate fi atasat la furtunul de la dus, astfel incat lama sa taie sub jetul de apa.

Victor VALCOV, INVENTATOR: “Plus la asta mai este si un aspect economic. Utilizand acest produs nu veti mai fi nevoit sa cumparati spuma, gelul de ras si alte crème, absolut niciodata in viata.”

Dispozitivul care rade firele nedorite ar urma sa fie produs in China, pentru ca materia prima e mult mai ieftina acolo, spun inventatorii.

Victor VALCOV, INVENTATOR: “Apa umezeste mereu pielea si acest jet de apa nu da voie sa se stocheze parul, sa se ingrramadeasca restuirile de fire de par.”

Lansarea oficiala va avea loc la inceputul anului 2018. Pana atunci, dispozitivul este promovat pe o platforma de strangere de fonduri, unde cei interesati il pot si comanda, la un pret de 25 de dolari.

Victor VALCOV, INVENTATOR: “Livrarea va avea loc oriunde in lume. Noi deja avem comenzi si din Germania, Thailanda, Malayezia. Majoritatea sunt din SUA.”

Partenerul sau de afaceri este Constantin Ciortan, tanarul fiind stabilit in America. Cei doi au si depus o cerere la AGEPI de brevetare a inventiei, in primavara acestui an.



Viorel IUSTIN, SEF DIRECTIA BREVETE, AGEPI: “Trebuie sa fie aplicabila industrial, sa aiba o activitate inventiva si sa fie noua.”

De verificarea inovatiei se vor ocupa specialistii de la Agentia pentru Proprietate Intelectuala, care vor veni cu un raspuns in 30 de luni.



Viorel IUSTIN, SEF DIRECTIA BREVETE, AGEPI: “Noi verificam nu numai in romana, dar si in engleza, in franceza, in dependenta de domeniu.”

O inventie se breveteaza pentru ca autorii sa nu se trezeasca cu produsul lor copiat de alte persoane fara acordul lor. Brevetul e valabil 20 de ani pe teritoriul Republicii Moldova si costa in total 25 de euro.