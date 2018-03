Vremea buna si soarele bland de dinaintea ninsorii anuntate de meteorologi i-a scos din case pe locuitorii capitalei: au incins gratare si s-au plimbat prin parcuri - VIDEO

Parcul Valea Morilor a fost locul perfect pentru promenada si relaxare. Oameni de toate varstele au iesit astazi din case si s-au lasat rasfatati de razele de soare si de vantul de primavara.

“Savuram timpul frumos stim ca de maine timpul se raceste si ne bucar nu stiu de primele zile de iarna de primavara.”

“Ma dau cu rolele am transpirat mai mult.”“Cu trotineta la Valea Morilor.”

“Ne plimbam cu colegul de scoala, iata al treilea copil am facut, copii unde pe acolo sotiile mai in spate.”

Pentru iubitorii sportului pe doua roti a fost o zi tocmai buna pentru plimbarea cu bicicleta. Asa ca familia Panin a decis sa faca un tur prin oras.

“Ne plimbam cu bicicletele. De la Ciocana aproape, am facut un cerc si ne ducem inapoi. Maine o sa fie zapada, maine cu sania”

Oamenii spun ca vor sta intreaga zi afara, pentru ca maine frigul ii va tine in casa.

“Cu asa un timp nici nu-ti vine a crede ca vine frigul.”

“Incetisor cu picioul, soare e cald si bine, cat e soare e bine, dar parca nu cred ca si pe astazi au transmis ploi”

Aglomeratie a fost si in parcurile din centrul orasului. Bucurosi au fost, mai ales, copiii, care s-au distrat pe terenurile de joaca.

“Ne jucam un pic cu nepotii. Este o zi frumoasa.”

“E soare, timp frumos si am hotarat sa ne plimbam ca sa nu stam acasa. “

Cateva familii au iesit la iarba verde si au incins gratarele, pentru prima data in aceasta primavara.

“Coacem acus carnaciorii.”

Daca astazi am avut parte de soare, maine ne-am putea trezit cu zapada pe strazi.

Meteorologii au emis cod galben de schimbare a vremii. Avertizarea intra in vigoare in aceasta noapte si va fi valabila pana pe 22 martie. In nordul tarii, noaptea, se vor inregistra pana la minus 13 grade. Potrivit meteorologilor astfel de temperaturi la mijloc de martie nu s-au mai inregistrat de 60 de ani in tara noastra. Vremea se va incalzi abia spre sfarsitul saptamanii viitoare.