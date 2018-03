Vremea ca in miez de ianuarie i-a scos pe zeci de copii din case: picii si-au scos saniutele din cui si au iesit la derdelus - VIDEO

Copii nu se mai pot satura de zapada, asa ca de la mic la mare, toti au mers la derdelus.

“Trebuie sa conduci ca la masina.”

Stefan si Andrei au incalecat pe o sanie, care spun ei este deosebita.

“Sant pasagerul.”

Nu e usor sa conduci sania, cand ai un pasager in spate, se plange Stefan.

“Trebuie sa pui frana cateodata. Pui amandoua picioare.”

Zapada care a cazut in ultimele zile este ca o mana cereasca pentru copii, care nu prea au avut parte de astfel de distractii iarna.

“E iarna. Poti sa te dai cu sania.”

“E primavara, dar mai tine iarna. “

Mai putin bucurosi au fost cei care au avut nevoie de ajutorul salvatorilor. Potrivit celor de la Situatii de Urgenta, in ultimile 24 de ore echipele de salvatori au scos din zapada sase mijloace de transport, dintre care doua ambulante. Interventiile au avut loc in raioanele Ungheni, Cahul, Dubasari, Causeni si Stefan Voda.

Administratia de Stat a Drumurilor anunta ca in ultimele 24 de ore, pe soselele din tara au intervenit peste 400 de drumari cu aproape 250 de autospeciale. Acestia au imprastiat in jur de 1950 de tone de material antiderapant. Posturile vamale de la Cosauti si Soroca raman in continuare inchise din cauza ghetii care nu permite deplasarea pe raul Nistru.