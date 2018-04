Vremea ne bucura cu temperaturi generoase, iar cei mai fericiti ca a venit, in sfarsit, primavara sunt proprietarii localurilor din oras. Acestia pot fara griji sa-si deschida terasele: "Sezonul se incepe" - VIDEO

Pentru proprietarii restaurantelor si cafenelelor din capitala primavara inseamna mai multi clienti. Mai ales ca se deschid terasele, asa ca oamenii prefera sa stea mai mult afara, sorbind din bautura racoritoare.

Denis STOICEV, PROPRIETAR LOCAL: "Oamenii vor sa stea afara, aerul este cald, sezonul se incepe, azi am vopsit tot acum instalam."

Astazi am facut o tura prin oras si am vazut multi oameni la terasele abia deschise. Ei spun ca timpul a fost perfect pentru a bea o bere sau a lua masa in aer liber.

"Vreme minunata, ridica dispozitia, ne permite sa ne odihnim sa discutam."

"Acum este placut sa stam aici, nu este frig, ne simtim foarte bine aici."

Unii au venit cu intreaga familie. Cei mici nu se mai puteau satura de inghetata si suc.

"Timpul este extraordinar, la terasa este foarte bine, berea este rece dar afara este cald, eu sunt imbracata bine, el inghetata in loc de bere si mojito."

Semn ca a venit primavara este ca si multi si-au schimbat garderoba. Deja se poarta pantaloni scurti, maoiuri si fuste scurte. Baietii spun ca fetele sunt mai atragatoare in aceasta perioada.

"Fetele in fusta scurta sa inceput sezonul sa arate figura care a fost prelucrata la sala. - Sunt atragatoare fetele in fustascurta? - Sigur."

"Nu sunt impotriva de chestia asta, din contra bucura ochii, mai ales fetele in fuste scurte."

"Seara este mai frig, acum este cald de ce sa te aburesti."

"Vremea este buna, dispozitia tot, nui soare oamenii sunt in depresie."

Potrivit meteorologilor, vremea va fi calda si in urmatoarele zile, maximele ajungand pana la 25 de grade.