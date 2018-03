Zece femei de succes, premiate la Chisinau. Castigatoarele au primit trofeele de la o organizatie internationala: s-au remarcat in domenii in care femeile au mai putin acces - VIDEO

Mariana Grama este una dintre femeile remarcate Un Woman, o agentie a Organizatiei Natiunilor Unite care promoveaza drepturile femeilor la nivel international. Ea are cel mai inalt grad militar din Republica Moldova – este prima femeie colonel din cadrul Ministerului Apararii de la noi.

“Eu vreau sa spun ca daca lumea ar fi condusa de femei nu ar fi razboi si asta intradevar este asa. Atunci haideti sa facem aceasta lume mai buna.”

Iar Inna Jeleascova a impresionat prin felul in care face graffiti si prin faptul ca a reusit sa-si transforme pasiunea intr-o afacere.

Inna JELEASCOVA, PICTORITA: “Am inceput sa pictez la sfarsitul anului 2011. Deja sunt sapte ani de cand pictez. Am inceput de la un simplu graffiti, iar uneori pictam ilegal. Treptat am inceput sa pictez la comanda. Acum, aceasta este sursa mea de venit. Niciodata nu m-am gandit ca un simplu hobby o sa-mi aduca bani.”

Inna este singura artista din Republica Moldova care a fost inclusa, in anul 2014 in cartea 100 de artisti de graffiti din Europa. Cel mai mare perete pe care l-a pictat ea se afla in Dubai si are o suprafata de 150 de metri patrati.

Inna JELEASCOVA, PICTORITA: “Cel mai mare proiect pe care l-am avut pana acum este cel din Arabia Saudita. Acolo se deschidea un salon de automobile, m-au gasit pe Internet si, desigur, dupa lucrarile mele. Le-au placut si m-au invitat sa pictez. O luna am pictat.”

Maria Esanu-Cherdivara este si ea printre femeile care fac istorie in Moldova. Maria este singura luptatoare din tara noastra care a participat la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, este tripla campioana europeana si dubla campioana mondiala.

Campania “Tu stii ca poti” realizata de UN Woman are drept scop de a aduce in fata publicului istoriile de succes ale femeilor care s-au remarcat in diferite domenii pentru a le incuraja si pe celelalte sa-si urmeze scopurile.