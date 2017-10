Zeci de adulti, care au deja si copii, sunt elevi la liceele serale si merg zi de zi la scoala: au luat o pauza lunga, iar acum vor sa sustina examenele de bacalaureat ca sa poata merge la facultate - VIDEO

Recupereaza ce au pierdut in prima tinerete. Desi sunt adulti si au copii, merg zi de zi la scoala. Este vorba despre elevii liceelor serale care dupa o pauza de cativa ani au revenit la studii. Vor sa sustina examenele de bacalaureat ca sa poata merge la facultate.

La ora 17 cand toata lumea se grabeste sa ajunga acasa de la munca, Stela Poporecnii merge la ore la liceul seral nr.1 din capitala. La 37 de ani a decis sa-si continue studiile.

Stela POPORECNII: “la matematica este greu.."

Peste doi ani, Stela Poporecnii va sustine examenul de bacalaureat impeuna cu fiica sa, care acum este in clasa a 10-a. Acum cele doua se pregatasc impreuna.

Stela POPORECNII: “Noi tot facem impreuna, seara sau in masina cand stam in ambuteiaj noi cand venim la serviciu ele la scoala.”

Daniela POPORECNII: “Mama cand nu stie ceva ma intreaba, la limbi straine la istorie, acum intelege ce inseamna sa stai pana tarziu si saci faci lectiile.”

La scoala serala invata si Irina Tolocica. A decis sa-si reia studiile dupa o pauza de 5 ani. Uneori vine la ore impreuna cu fiul sau, de numai un an. Dupa ce va sustine bacalaureatul vrea sa mearga la facultatea de drept.

Irina TOLOCICA: “Nu am avut cu cine sa-l las, si am decis sa -l aduc cu mine la scoala sa invete si el. De ce ati hotarat sa va intoarceti? -Pana acum era vorba de mine dar este si el, acum automat trebuie sa facem un viitor.”

La liceul seral nr.1 cel mai tanar elev are 17 ani iar la cel mai varsta, 46. Au venit aici sa invete deoarece isi doresc o diploma de bacalaureat. Periodic elevii sunt evaluati.

O sa explic punct cu punct ca voi sa nu comite-ti gresili si obtine-ti o nota buna.)

Olesea Panzari, este salvator de profesie. A revenit pe bancile scolii dupa 18 ani. Are studii medii, dar vrea sa mearga la facultate.

Olesea PANZARI: “Imi era jena ca la varsta asta imi fac studii, vroiam sa vin dar ezitam. Imi vine greu ca am familie lucrez in ture de noapte, dar si profesorii ne intra in situatii daca vin cu temele nefacute.”

Natalia DOMINTE: “Vreau sa cunosc mai mult, scoala profesionala parca nu e de ajuns, eu vad si copilul cand ma vedea ca fac lectiele, e motivat si el sa invete.”

Daca unii, au venit sa recupereze ceea ce au ratat la prima tinerete, altii au ales liceul seral pentru ca ziua, muncesc. Alexandru este carabinier, insa nu vrea sa opreasca aici.

“Vreau sa plec mai departe la universitate pentru ca sa-mi fac cariera si vreau sa raman in armata nationala.”

“Eu in timpul zilei am necesitatea de a lucra de a face bani si tot o data nu vreau sa pierd anii si sa nu am studii superioare pe cand stiu ca eu sunt capabila.”

La liceul seral nu prea auzi galagie, ca intr-o scoala obisnuita. Elevii sunt mult mai responsabil. Se mai intampla sa vina cu temele nepregatite, insa au motive intemeiate, spun profesorii.

Ion MORUZ, PROFESOR DE BIOLOGIE: “Ei sunt mai ordonati, ei vin la lectii stind ce vor, dar pot sa aiba numai note noua si zece daca au si famili si copii.’’

Ecaterina PASTUH, PROFESOARA DE ROMANA: “Vin si cu temele facute? -Se mai intampla insa ei vin si recupereaza, daca nu au reusit, au telefonat au anuntat ca intarzie cu 10 min dar zic ca vin.”

La liceul seral Nr.1 invata 426 de elevi. Studiile liceale dureaza 4 si nu 3 ani, ca in institutiile de zi.