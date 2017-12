Zeci de copii din capitala au facut-o pe comerciantii. Micii vanzatori au scos pe tarabe jucariile confectionate de ei, dar si cele vechi de care nu mai au nevoie. Cum i-au atras pe cumparatori - VIDEO

Zeci de copii si-au scos la vanzare jucariile de care nu le-a parut rau se se desparata. Au mesterit si deverse obiecte impreuna cu parintii lor si au intrat in rolul de vanzatori la Trodelrmarkt, din germana inseamna piata de vechituri.

“Multe lucruri care le-am facut cu mainile meme. Cea mai scumpa e 150 de lei. E o coronita si am facut-o cu mama."

“Coaja de oua ca aceasta sa se priveasca 3D. Am lipit, am decupat de pe servetele si am dat seasupra cu luciu. - Cat costa?- In jur de 50 de lei”

“Nu-ti pare rau sa te desparti de jucariile tale? Mie nu-mi trebuie aceste pistoale.-Dar care e cea mai indragita jucarie? -MinionSi cu cat al vinzi?-1 leu."

“Am vandut niste carti si niste roboti.Cati bani ai facut ?-120 de lei.”

"Am fost cu taticu in padure. Le-am strans, am venit acasa si le-am vopsit.-Cu cat le vindeti?- Cu 2 lei."

Ionel Coval a venit la targ cu un scop bine stabilit, iar pe o tablita a scris ce va face cu banii.

Ion COVAL: “Vreau din banii castigati sa ma duc la patinoar. -Nu ai fost niciodata la pationar?- Nu. Jucarii vand cu verisorul meu.”

Aliona COVAL: “El tot vrea de mult si i-am zis ca pana ce nu se primeste dar, daca o sa reusesti singur o sa ne ducem. Mama tot o sa-l ajute .”

Pentru a-si atrage comparatorii, familia Cozmic s-a gandit la o strategi de marketing. S-a imbracat in super eroi si a organizat si un atelier foto. A reusit sa vanda o mare parte din ceea ce a expus.

“Cine sunteti? -Hanc, AirMan, avem un targ de super eroii.”

“Pentru copil conteaza suma care a acumulat, chiar astazi a promis ca ma duce la un restaurant.”

Unii au fost si mai inventivi. Si-au deschis afaceri ingenioase. De exemplu Luca Gorceag a lucrat astazi intr-un atelier de facut tatuaje.

“Gata, acum trebuie sa tii 30 de secunde ca abtibildul sa ramana pe mana”

“Mi-au propus un salon de tatuaje sau bar – coctail. Am ales salon de tatuaje deoarece nu stiu sa fac cocteiluri.”

“Pur si simplu imi place fluturele”

Alisa Luganova la ai sai 7 ani, pentru a castiga niste bani, a intrat in rolul unei ghicitoare.

“Cumparatorul extrage o precizicere si o cisteste, e pentru tot anul.-Cat costa serviciile tale? Fiecare cat doreste.”

Participantii la targ s-au delectat si cu ciocolata cremoasa direct din fantana. Cumparaotiri au iesit cu pungile pline si multumiti de vizita la targul de vechituri.

“Partip pentru ca pot sa ajut alti copii mai mici si mai bolnavi.”

“Am vandut mult, am cumparat mult.”

“Am cumparat multe masinele pentru fetita ca le adora, am cumparat o casuta. Am cumparat la un pret foarte convenabil. Este o idee care contribuie la pastrarea mediului inconjurator.”

Organizatoarea evenimentului Trodelrmarkt,spune ca ideea acestui targ ii apartine fiului sau de 8 ani. Ea nu a stat mult pe ganduri si a hotarat sa ofere micutilor sansa de a castiga primii lor bani.

Veronica GORCEAG, ORGANIZATOARE TREDOLMARK: “Copii sa inteleaga ca o jucarie nu trebuie aruncata I-a poate fi vanduta, dar cumparatoriii pot cumpara lucruri interesante care nu le intalnesc in magazine. Copii sa inteleaga valoarea banilor.“

Trodelrmarkt este organizat pentru a treia oara la Chisinau. La targ au participat peste 100 de familii.