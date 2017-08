Zeci de copii din tabara de odihna "Dumbrava" au ajuns la spital cu simptome de infectie alimentara acuta. ANSA: "A fost creat un grup de lucru"

Potrivit unui comunicat ANSA, pe 5 august, curent, seful adjunct al Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranta Alimentelor Stefan Voda, a fost informat telefonic de catre seful Centrului de Sanatate Publica a raionului Stefan Voda despre internarea pe data 04.08.2017 in sectia de boli infectioase a 23 de copii din tabara de odihna „Dumbrava” amplasat in satul Talmaza, cu simptome de infectie alimentara acuta. 12 dintre ei sunt tratati ambulator, iar 15 spitalizati.



Potrivit ANSA, a fost creat un grup de lucru pentru investigarea cazului aparitiei toxiinfectiei alimentare.

Grupul de lucru s-a deplasat la fata locului.

In urma investigatiilor s-a constatat firma care este responsabila de prepararea produselor alimentare. Tot personalul implicat la prepararea bucatelor are studii in domeniu, toti au trecut controlul medical. Produsele alimentare sunt insotite de acte ce confirma provenienţa si calitatea lor, cu respectarea conditiilor termice de pastrare. Blocul alimentar al taberei este renovat si se afla in stare buna. Produse alimentare se pastreaza in depozit cu sectii pentru categorii de produse diverse (depozit pentru legume, produse lactate, produse din carne, pentru fructe s.a.). De asemenea, in blocul alimentar este respectat fluxul tehnologic, asigurat cu sectii pentru produse din carne, lapte, legume, sectia fierbinte, spalatoria. Incalcari de ordin sanitar si tehnologic nu au fost depistate.

Inspectorii au prelevat probe de produse alimentare din care au fost preparate bucate si probe de sanitatie.

Toate probele au fost transportate in IP CRDV Chisinau pentru investigatii necesare.

Ancheta epidemiologica continua.

Conform informatiilor medicilor, parvenita azi dimineata, la ora 8.00, starea copiilor este satisfacatoare, ei urmeaza a fi externati.