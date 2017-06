Zeci de elevi din tara care sunt de cateva zile in tabara Energel din Criuleni, nu se vor intoarce doar cu amintiri, ci si cu inventii care poate intr-o buna zi vor schimba lumea - VIDEO

Elevi in clasa a noua, Catalin si Mihaela au proiectat o casa de vis, asa au si numit-o. In apropierea locuintei se afla cateva turbine eoliene ce vor produce energie electrica, iar pentru a incalzi casa au amplasat pe acoperis panouri solare.

Catalina CIBINICA "Acesta turbine vor genera energie la un pret mic apoi o putem vinde si vecenilor pentru a avea profit”.

Mihail STANCA "Am avea nevoie de cateva milione de lei pentru construirea unei asemenea case”.

Daniel are o alta solutie pentru a economisi energie electrica - o microhidrocentrala ecologica.

Sergiu s-a gandit la cei care fac excursii, mai exact la modul in care poti fierbe apa pentru ceai sau sa faci niste ochiuri cand nu ai conditiile necesare. O umbrela si folie de staniol e tot ce-ti trebuie.

"Astfel vasul se incalzeste si se incalzeste apa in jumnatate de ora in jumatate de ora de la 10 la 35 de grade, poti praji si oua.”

Autorii inventiilor isi doresc ca ideile lor sa devina cat mai curand realitate. Le-au prezentat la tabara Energel, unde se afla de cateva zile si unde invata multe lucruri utile despre reducerea consumului de energie.

Tatiana VEROSENCO, INVATATOARE "Promovam resursele generabile, invatam cum sa utilizam ceea este deja utilizat, incercam sa fim un exemplu pentru alti copii.”

Dafina GERCHEVA, COODONATOARE REZIDENTA ONU "Prin toate activităţile, noi deja am reuşit să mărim utilizarea resurselor regenerabile în ţara dvs cu 40 %. Acest lucru este sănatos pentru mediu şi reduce nivelul de poluare a mediului.”





Cei 46 de copii din tabara Energel au fost selectati din localitatile in care in institutiile de invatamant s-a investit in cazane pe biomasa, panouri solare sau alte metode de producere a energiei verzi. Toate s-au facut prin Proiectul Energie si Biomasa finantat de Uniunea Europeana.