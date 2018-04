Zeci de italieni cer numarul de telefon al moldoveanului care a gasit portofelul unui jurnalist italian si i l-a returnat, pentru a-i oferi de lucru: "Oamenii cinstiti lucreaza extrem de bine. Ai dat peste un inger" "Ar trebui sa fie presedinte"

Dupa ce jurnalistul italian a povestit pe pagina sa de socializare cum Federico, un muncitor moldovean, i-a gasit portofelul si i l-a returnat intact, conationalul nostru a devenit erou pe internet.

Zeci de italieni au lasat comentarii la postarea jurnalistului si cer numarul de telefon al moldoveanului.

Iata cateva dintre mesajele scrise de italieni:

"Avem cateva lucrari de facut si mai am si niste prieteni care au nevoie de muncitori. Imi poti da numarul? Oamenii onesti lucreaza bine si mult".

"Aplauze pentru el".

"Federico ar trebui sa fie presedinte in tara noastra".

"Un om extrem de mare".

"Federici este omul meu. Poti sa-mi dat numarul lui de telefon?""Pune numarul lui la sfarsit de postare, asa, cei care au nevoie de muncitori, il vor suna si ii vor da o mana de ajutor."

"Mi-ar placea si mie sa am numarul moldoveanului. O sa am nevoie de ajutor in constructii in timpul apropiat".

"Eu am nevoie ca mut cateva lucruri dintr-o parte in alta, imi poti da numarul lui Federici?"

"Care e numarul lui de telefon? Pot sa-l am."

Iata mesajul postat de jurnalistul italian pe pagina sa de facebook, dupa ce s-a intalnit cu moldoveanul:

"Trebuie sa precizez ca Federico este moldovean. Restul istoriei nu se schimba.

Va povestesc o istorie frumoasa de Paste.

Federico este un muncitor moldovean, incarca obiecte si le duce dintr-o parte in alta si face lucrari de reparatii in incaperi. Traieste la periferia Romei. Federico, ieri seara a cautat pe internet numele proproprietarului unui portofel pe care l-a gasit langa un bloc de pe strada Sant'Agnese, acolo unde muncea.

Inainte de asta a cautat numele proprietarului pe placutele lipite la soneriile usilor din acel bloc, insa nu avea cum sa stie ca cel care si-a pierdut portofelul nu locuieste acolo, ci pe o strada adiacenta. Astfel, Federico a facut rost de numarul de telefon al proprietarului portofelului si l-a sunat si i-a zis: "Am gasit portofelul, totul este in el, si banii sunt. Vino sa-l iei, nu stiam unde sa-l las atunci cand l-am gasit".

Federico traieste impreuna cu colegii sai de munca, intr-un apartament la periferia Romei, unde m-am dus si m-a primit cu zambetul pe buze. Cand m-a vazut, ca sa fie sigur ca eu sunt proprietarul portofelului m-a intrebat pe ce data m-am nascut. I-am adus un Porumbel dulce ( pasca italiana ) si am vrut sa-l rasplatesc cumva, sa-i dau si un sfat, iar el mi-a zis: "Nu. Dar te rog sa iti aduci aminte de mine atunci cand o sa ai nevoie ca cineva sa mute lucruri dintr-o parte in alta, de lucrari de reparatie. Imi place sa muncesc".

Multumesc Federico, nu voi lipsi!"