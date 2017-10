Zeci de oameni care au trecut prin Oraselul sanatatii, amenajat intr-un parc din capitala, si-au putut masura tensiunea si nivelul glicemiei - VIDEO

Victor s-a bucurat cand a gasit in parc un cabinet medical improvizat, asa ca a mers in graba la unul dintre specialisti.

“Este putin marita (tensiunea-n.r.). Trebuie sa mananc mai putina mancare sarata, mai putine grasimi. Trebuie sa fac mai multa miscare si sa scap de kilograme putin. Trebuie sa mai slabesc.“

Multi au venit sa-si masoare tensiunea. Unii din curiozitate, iar altii pentru ca stiu ca au probleme de sanatate.

“Daca ati primit dimineata medicamentul si vedeti ca va simtiti rau, trebuie sa mariti doza.“

“ Efort fizic facem si acasa si la deal. Ca de obicei cand e toamna.“

La un alt specialist, trecatorii si-au putut verifica nivelul glicemiei.

“ - Este 5. - Este bine sau rau?- Daca este dupa mancare, este bine. “

“ Trebuie sa avem grija de inimile noastre, nu doar cand suntem indragostiti, dar si cand are nevoie.“

Desi putini si unii tineri s-au perindat pe la mesele doctorilor.

“ – Am inteles ca a facut efort fizic, a mers. Asa ca, rezultatele sunt bune. “

“Sunt in grupul de risc a oamenilor cu diabet zaharat, de aceea am vrut sa vad daca am sau nu.”

Sportul este solutia, au spus intr-un glas cei veniti.

“Fac sport in fiecare dimineata si seara. Azi am facut 11 kilometri. - Si cum va simtiti?- Foarte bine.“

In tara noastra, aproape jumatate de milion de oameni sunt la evidenta medicilor, avand boli cardiace.

Irina SUMAREV, MEDIC DE FAMILIE: “Mai mult vin persoane in varsta. Majoritatea au probleme de sanatate, au tensiunea arteriala marita si glicemie marita. Ma bucura faptul ca se ocupa cu sportul.“

Luminita SUVEICA, MEDIC-SEF CENTRUL SANATATE PUBLICA CHISINAU: “Undeva 142 de mii la nivel de municipiu Chisinau. 57 la suta din morbiditate se datoreaza maladiilor cardiovasculare. Factorii de risc sunt abagismul, modul sedentar de viata, alimentatie nesanatoasa, stresurile.“

Oraselul Sanatatii a fost amenajat in parcul Valea Morilor, cu ocazia Zilei Inimii, marcata anual in toata lumea la sfarsit de septembrie.