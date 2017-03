Zile numarate pana cand in premiera se va da start, unicului festival al turismului de la noi din tara: Vizitatorii vor avea parte de un carnaval cu oameni mascati si multe alte surprize - VIDEO

Un carnaval cu oameni deghizati in personaje istorice va avea loc in pavilionul de afara la Moldexpo. In cele doua pavilioane din interior vor fi organizate master class-uri la gatit bucate traditionale din mai multe tari, flashmob-uri spectaculoase, concursuri si tombole. De asemenea, vizitatorii vor gasi reduceri pentru unele destinatii turistice.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “In cadrul expozitiei reducerile sunt 20-30 la suta in dependenta de ofertele prezentate. Satul meu o activitate unde din difierite raioane ale tarii vor veni delegatii alcatuite din dansatori, muzicieni, care isi vor prezenta satul. Vor veni de la diferite ambasade reprezentati care vor prezenta tarile sale, isi vor prezenta cate ceva din cultura lor. ”

Intrarea este gratuita, daca v-ati inregistrat online, iar cei fara rezervare vor fi nevoiti sa achite o taxa de 20 de lei. Toate activitatile din cadrul festivalului vor fi vor fi dirijate de cei 400 de voluntari din Liga Tineretului.

Mihaela JOSANU, MEMBRU LIGA TINERETULUI: “Pe langa faptul ca avem voluntari de la noi din organizatie, noi recrutam si din alta parte. Oricine cine care vrea sa se implice poate gasi formularul pe site-ul nostru ligatineretului.md .”

Bugetul festivalului este de 10 mi de euro, bani oferiti de sponsori. Festivalul turismului va avea loc intre 6 si 9 aprilie.