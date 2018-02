Ziua Mondiala a luptei impotriva cancerului. In fiecare an, 6 mii de moldoveni mor din cauza acestei boli. Cat de des trebuie sa mergem la medic pentru un control de rutina si ce spun specialistii - VIDEO

In urma unui control medical de rutina, Nina Antonova, originara din Rabnita, a aflat ca are cancer cervical. Asa cum, in tara noastra exista o singura institutie pentru bolnavii care au tumori, femeia de 51 de ani a fost internata la Institutul Oncologic din capitala.

Nina ANTONOVA, PACIENTA: “Problema a inceput acum trei ani. A crescut pana la stadiu al doilea. Speram ca totul va fi bine.“

Este una dintre putinele paciente care reuseste sa lupte cu boala crunta cum este tumoarea, fiind intotdeauna cu zambetul pe buze.

Nina ANTONOVA, PACIENTA: “Eu incurajez toata sectia.”

Femeia spune ca se bucura ca are parte de specialisti buni. Mai trist este ca in spital, multe dintre aparatele, atat de necesare pentru tratament, sunt vechi. Am incercat sa filmam in sectiile de chimioterapie si radioterapie, dar cei din administratia spitalului nu ne-au permis.

Nina ANTONOVA, PACIENTA: “Cam schiopateaza aparatele. Radioterapie si chimioterapie. Trei proceduri.”

Trebuie sa trecem pe la medic, cel putin, odata pe an, chiar daca ne simtim perfect sanatosi, spune Valentina Esan, care este medic oncolog deja de 30 de ani.

Valentina ESAN, MEDIC ONCOLOG: “Pentru un control profilactic. Sa ne faca un control, un roengen. “

Cei care depisteaza boala la timp si primesc tratament, pentru ca tumoarea sa nu agraveze, reusesc sa duca un mod de viata normal, pe parcursul a zeci de ani.

Valentina ESAN, MEDIC ONCOLOG: “La noi pacientii se afla la evidenta si 25 de ani si duc o viata normala. Sunt implicati in viata sociala. “

Potrivit ultimelor statistici, in prezent in tara noastra sunt aproape 53 de mii de oameni, care s-au adresat la medici si au aflat ca sufera de cancer. Anual, 6 mii de moldoveni mor, fiind rapusi de boala. Astazi, in zeci de tari este marcata Ziua Mondiala pentru lupta impotriva Cancerului. In toata lumea, peste 8 milioane de oameni mor din cauza cancerului, in fiecare an.