Ziua usilor deschise la un liceu privat din capitala: Mai multi parinti au venit impreuna cu micutii lor pentru a vedea cum este dotata scoala, dar si pentru a cunoaste profesorii - VIDEO

Alexandru are 6 anisori. Astazi a pasit pentru prima data pragul scolii. Pentru cateva momente a intrat in rolul de elev. Entuziasmat de activitatile de la liceu si de salile de clasa, baiatul se se viseaza elev.

Alexandru LUNGU: “Am sa invat sper cu prietenul meu la aceasta scoala".

Mama lui Alexandru spune ca sunt binevenite astfel de evenimente, deoarece astfel parintii pot vedea cum este dotata scoala si cunoaste profesorii.

Alexandra LUNGU, MAMICA: “Sunt in cautarea unei scoli bune cu perspective cu capacitati bune cu reusite. “





Parintii care urmeaza sa-si dea copii in clasa intai spun ca alegerea scolii este o incercare grea. Asa ca astazi ei au mers prin salile de clasa si au discutat cu profesorii.

Ludmila MOSNEAGA: “Urmarim, analizam ne intersam sper sa ne inregistram la acest liceu si sa ave succese. Orele suplimentare ma intereseaza. Imi place ca se pune accent pe limba engleza copilul este pregatit. Este ooprtunitate de a invata limba germana”.

“Vrem să vedem învătătorul. Aceasta este cel mai important”.

Acestui tata i-a fost mai usor. Copilul lui a mers in grupa pregatitoare la acest liceul privat, asa ca isi va continua studiile aici.

Sergiu CERCHEZ: ”Tot ce am vazut m-a surprins. Imi spune ca ii dor de scoala asa ca astepatam sa vedem succesele”.

”Noi invatam foarte multe. Mi-a placut cum am invatat numerele pare si impare”

Nina Mantaluta este invatatoare de 17 ani. An de an, nu doar elevii sunt noi, dar si emotiile.

Nina MANTALUTA, INVATATOARE: ”Emotiile se repeta de fiecare data, asteptam copilasi pentru ai creste ai dezvolta pentru a creste flexibil pentru viata”.

Umit OZ, DIRECTOR SCOALA PRIVATA: ”Am invitat copii sa vada noi cum lucram, cum obtinem aceste performante. Copii sa fac cunostinta cu sistemul nostru. Secretul este devotamentul profesorului. ”

Contractul pentru un an de studii la acest liceu privat este de 2200 de euro. Institutia organizeaza in fiecare an Ziua usilor deschide. La noi in tara invatamantul este obligatoriu pana la varsta de 18 ani.