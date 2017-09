10 minute! Atat nu le-a ajuns fotbalistilor moldoveni sa devina eroii zilei. Tricolorii au tinut piept atacurilor galezilor, insa nu pana la capat. Selectionata Moldovei a pierdut meciul cu echipa lui Gareth Bale - VIDEO

Robson-Kanu a inscris cu o lovitura de cap, din centrarea lui Woodburn, in minutul 80. Galezii au mai lovit o data, in prelungiri. Ramsey a marcat cu un sut de la marginea careului, deviat.

Fotbalistii moldoveni, insa, au dat dovada de caracter, in meciul cu galezii. Tricolorii au avut cateva ocazii imense de a inscrie.

Meciul de pe stadionul Zimbru a fost marcat si de iesirea unui suporter moldovean pe teren. Acesta a alergat spre tribuna fanilor galezi, acolo unde a fost prins de fortele de ordine si scos de pe teren.

Moldova a pierdut partida, scor 0 la 2 si ramane pe ultimul loc in grupa preliminara a Campionatului Mondial, cu 2 puncte la activ. In alte meciuri, Austria a remizat cu Georgia, scor 1 la 1, iar Irlanda a cedat in fata Serbiei, scor 0 la 1.

Astfel, in grupa D, Serbia conduce cu 18 puncte. Tara Galilor are 14 puncte, iar Irlanda ramane cu 13.