11 minute de cosmar pentru Dacia. Lupii galbeni au pierdut cu un scor categoric de 0 la 3 partida de campionat cu Petrocub - VIDEO

Artiom Rozgoniuc a inscris primul gol al meciului de la Hancesti, in minutul 81. Apararea Daciei nu si-a revenit de la aceasta lovitura, ca a primit inca una. Capitanul gazdelor, Vladimir Ambros, a furat mingea unui fundas advers, a iesit la duel cu portarul si a marcat.

In al doilea minut de prelungire, acelasi Ambros i-a pasat decisiv lui Artiom Puntus pentru 3 la 0. Petrocub a urcat pe locul 4 in Divizia Nationala, cu 11 puncte. Dacia este pe pozitia secunda in clasament, cu 16 puncte. Tot aseara, Dinamo-Auto a trecut la limita de Zaria Balti, scor 1 la 0.

Mihai Rosca a inscris golul. Intr-o alta partida, Sfantul Gheorghe Suruceni s-a impus in fata celor de la Speranta Nisporeni cu 2 la 1. Mihail Tiscul si Sergiu Istrati au fost eroii gazdelor. Stefan Efros a marcat pentru Speranta. Maine, in meciul central al etapei, Sheriff va primi vizita gruparii Milsami.