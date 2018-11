14 meciuri si 14 victorii. PSG continua sa majoreze propriul record in Campionatul Frantei - VIDEO

In etapa cu numarul 14, PSG a dat piept cu Toulouse. Elevii lui Tomas Tuchel s-au impus la limita cu scorul de 1 la 0. Unicul gol al meciului a fost marcat de catre Edinson Cavani. Atacantul a prelucrat feeric o pasa dezorientata si a trimis mingea in coltul scurt al portii.

Dani Alves revine pe teren dupa o pauza de jumatate de an. Brazilianul s-a restabilit dupa accidentare suferita inainte de Campionatul Mondial. PSG conduce detasat in campionatul Frantei. Gruparea din cartierul Saint-Germain are 15 puncte puncte avans fata de locul secund.