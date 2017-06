190 de mii de dolari pentru un bilet. Atat vor trebui sa scoata din buzunare cei care vor sa vada lupta istorica dintre Floyd Mayweather si Conor Mcgregor chiar langa ring - VIDEO

Pretul mediu al unui bilet este de 15 mii de dolari. Arena din Las Vegas, unde se va da lupta celor doi sportivi este prevazuta pentru 20 de mii de oameni.

Duelul dintre pugilistul Floyd Mayweather si luptatorul MMA Conor Mcgregor se va disputa pe 26 august.

Mayweather este de neinvins in cele 49 de lupte, in timp ce Mcgregor a inregistrat 3 infrangeri in cele 24 de dueluri.