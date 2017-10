2 penalty-uri au decis calificarea. Real Madrid a facut un pas important spre accederea in optimile Cupei Spaniei, dupa ce a invins in deplasare formatia Fuenlabrada - VIDEO

Cu o echipa din care au lipsit majoritatea vedetelor, Real Madrid a trecut in deplasare de Fuenlabrada in saisprezecimile Cupei Spaniei, scor 2 la 0. Trupa lui Zidane a rezolvat soarta partidei in ultima jumatate de ora de joc. Asensio si Vasquez au inscris din penalty.

Finalul partidei a adus cate o eliminare pentru fiecare echipa. Returul de pe Santiago Bernabeu se va disputa pe 29 noiembrie. Intr-un alt meci disputat ieri, Las Palmas s-a impus cu 4 la 1 in fata celor de la Deportivo La Coruna. Oaspetii conduceau cu 2 la 0 in prima repriza, dupa ce Momo a semnat dubla.

Deportivo a ramas in 10 oameni, dupa eliminarea lui Juanfran, iar Las Palmas a profitat din plin de superioritatea numerica. Intrat pe teren in repriza a doua, Calleri a inscris de doua ori in doar 9 minute. Pentru gazde, Perez a inscris golul de onoare. Returul partidei din saisprezecimile Cupei Spaniei se va disputa la sfarsitul lunii noiembrie.