3 fotbalisti moldoveni isi continua evolutia in Europa League. Radu Ginsari de la Hapoel Haifa, Catalin Carp de la Ufa si Ioan-Calin Revenco de la Spartak Jurmala s-au calificat in turul 3 preliminar al competitiei - VIDEO

Hapoel Haifa s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa League, dupa ce a trecut aseara cu 1 la 0 de Hafnarfjordur. Cu moldoveanul Radu Ginsari titular, oaspetii au inscris unicul gol in minutul 68, iar in urmatoarea etapa vor intalni italienii de la Atalanta.

Tot ieri, FC Ufa a remizat, scor 1 la 1, in meciul cu Domzale. Fundasul moldovean Catalin Carp a intrat pe teren in minutul 73, iar rusii au marcat golul calificarii pe finalul meciului.

In turul 3 preliminar s-a calificat si echipa fundasului moldovean Ioan-Calin Revenco, Spartak Jurmala. A fost primul meci pentru fotbalistul nostru la gruparea din Letonia. Spartak a trecut cu 3 la 0 de La Fiorita.

Tot ieri, Vikingur a cedat cu 0 la 4 in meciul contra celor de la Torpedo Kutaisi si paraseste Europa League. Adrian Cascaval, fundasul moldovean de la gruparea din Insulele Feroe, a intrat pe teren in minutul 69 cand scorul era 3 la 0. Meciurile din turul 3 preliminar din Europa League se vor desfasura joia viitoare.