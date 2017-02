3 jucatori au fost eliminati in semifinala dintre FC Barcelona si Atletico Madrid, incheiata cu o remiza, scor 1 la 1 - VIDEO

Barca castigase partida tur cu 2 la 1 si parea sa fie relaxata, in primele minute ale meciului de aseara. Atletico a ratat cateva ocazii pe Camp Nou. Golul a venit, insa, in poarta madrilenilor. Messi a reusit o incursiune impresionanta. A sutat, iar portarul advers a respins balonul in fata, Luis Suarez marcand din apropiere.

Repriza a doua a fost cu mult mai bogata in evenimente. Jocul a devenit mai dur, iar fiecare echipa a ramas, in scurt timp, in zece oameni. Mai intai, la catalani, Sergi Roberto a primit al doilea cartonas galben pentru un nou fault, iar apoi isprava a fost repetata de Carrasco, de la Atletico. Oaspetii au avut, apoi, si mai mult ghinion. Au marcat un gol anulat pe motiv de offside, dupa ce au obtinut un penalty, pe care Gameiro l-a ratat. Atacantul francez si-a reparat greseala 3 minute mai tarziu, cand a egalat scorul.

Finalul de meci a fost unul modest pentru Luis Suarez. Atacantul uruguayan al Barcei a inscris din offside, golul fiind anulat, apoi l-a faultat pe Koke, pentru care a vazut al doilea cartonas galben.

Luis Suarez va rata finala Cupei Spaniei. FC Barcelona isi va afla adversara din ultimul act in aceasta seara, in urma meciului retur dintre Deportivo Alaves si Celta Vigo. In prima mansa, a fost remiza, scor 0 la 0.