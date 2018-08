3 meciuri, acelasi scor. Zimbru, Speranta Nisporeni si Sfantul Gheorghe Suruceni au obtinut victorii la limita in cadrul etapei a 17-a a campionatului Moldovei - VIDEO

Zimbru a trecut cu 1 la 0 de Zaria in deplasarea de la Balti. Galben-verzii s-au apropiat la 6 puncte de ocupanta locului 3, Petrocub, gratie golului marcat de Blaise Yameogo in minutul 63. Cu 1 la 0 a trecut si Sfantul Gheorghe de Petrocub Hancesti. Puntus a inscris in poarta fostei sale echipe.

A fost 1 la 0 si la Nisporeni, unde Speranta a trecut la limita de Dinamo-Auto.

Etapa cu numarul 17 din Divizia Nationala se incheie astazi cu meciul dintre Sheriff si Milsami.