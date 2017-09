3 victorii in ultimele 3 meciuri. Milsami Orhei a invins la limita formatia Zaria Balti si se mentine la 2 puncte in spatele liderului Sheriff - VIDEO

Milsami a invins pe teren propriu formatia Zaria Balti, scor 1 la 0. Platica a adus 3 puncte pretioase pentru gruparea din Orhei. Astfel, Milsami ocupa locul 2 in campionat, avand 27 de puncte. A fost a treia infrangere in ultimele 3 meciuri pentru Zaria.

In celalalt meci disputat ieri, Speranta s-a impus cu 2 la 0 in fata celor de la Spicul Chiscareni. Dupa o prima repriza fara goluri, in minutul 65 oaspetii au ramas in 10 oameni, iar gruparea din Nisporeni a profitat din plin de superioritatea numerica.

Planic si Primac au garantat succesul gazdelor. Speranta ocupa locul 5 in campionat. In urmatoarea etapa, formatia din Nisporeni ii va intalni pe cei de la Zaria Balti.