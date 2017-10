Real Madrid a facut senzatie in meciul cu Zalgiris Kaunas, invingand cu 87 la 66. Spaniolii au fost de neoprit aseara, reusind sa se impuna in fiecare sfert. Luka Doncic a fost omul meciului. Slovenul a reusit 28 de puncte, 4 pase decisive si 9 recuperari pentru Real Madrid.

De neinvins in acest sezon este si Olympiakos. Grecii au trecut de rusii de la Khimki, scor 92 la 75. A fost prima infrangere pentru Khimki, in timp ce Olympiakos a repurtat a patra victorie in actuala stagiune.