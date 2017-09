400 de milioane dai, de 400 de milioane joaca. Neymar si Mbappe i-au devastat pe nemti! "Europa este avertizata". PSG 3-0 BAYERN

Startul sub asteptari al celor de la Bayern Munchen s-a transformat intr-o adevarata criza la Paris - PSG a invins-o cu 3-0, tripleta Neymar - Mbappe - Cavani facand ravagii. Bayern este pe locul 2 in clasament, cu 3 puncte, la egalitate cu Celtic, adversara din urmatoarele 2 partide.

Karl-Heinz Rummenigge a criticat dur evolutia echipei in partida cu PSG. "Este o infrangere dureroasa. Cred ca ce am vazut in aceasta seara nu a fost Bayern Munchen. Cu totii putem sa fim de acord cu asta. Nu este ceva care sa fie inteles gresit sau interpretat gresit.





Cred ca este important sa intoarcem situatia dupa aceasta infrangere. Trebuie sa ne prezentam ca Bayern Munchen si sa aratam ca suntem o echipa, am jucat bine in ultimii ani in Europa si in Germania. De acolo trebuia sa continue" a declarat CEO-ul bavarezilor.

Antrenorul celor de la PSG, Unai Emery, s-a bucurat de victoria uriasa in fata lui Bayern venita tocmai intr-un moment in care speculatiile despre inlocuirea lui incepusera sa se intensifice. "Am castigat 3 puncte si asta e grozav. Voiam sa castigam pentru a fi in fruntea grupei si asta am facut. A fost important pentru suporteri sa se bucure de un astfel de meci impotriva unui adversar de calitate.





Ne-am adaptat foarte bine la tactica lui Bayern de a juca foarte avansat. Am raspuns la posesie cu o defensiva foarte agresiva. Cei 3 mijlocasi au avut enorm de mult de muncit si, desigur, cei 3 atacanti au facut un meci magnific si au profitat de spatii. Totul a functionat perfect".

Francezii de la L'Equipe au transmis un mesaj pe prima pagina astazi: "Europa este avertizata!"