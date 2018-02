5 meciuri, o victorie. Gruparea moldoveneasca de baschet Admirals si-a incheiat evolutia in cadrul etapei a doua din Euroliga de baschet pentru tineret - VIDEO

Formatia Admirals a evoluat saptamana trecuta in cadrul etapei a doua din Euroliga de baschet pentru tineret. Pustii moldoveni s-au intors cu o victorie din cele 5 meciuri disputate la Minsk. Admirals s-a impus in fata gazdelor de la Tsmoki. Chiar daca infrangerile au fost la limita, antrenorul echipei are o explicatie pentru esecurile suferite.

Nicolai MORARI, ANTRENOR ADMIRALS: "Puteam sa castigam 4-5 meciuri in aceasta etapa. Intr-un final ne-am impus intr-un singur meci. Faptul ca nu au mers niste baieti si-a spus cuvantul. Au evoluat 5 jucatori in toate cele 5 meciuri, practic fara inlocuiri."

Urmatoarea etapa din Euroliga de baschet pentru tineret se va desfasura la Riga, in perioada 29 martie - 1 aprilie. Formatia Admirals evolueaza in categoria de varsta de pana la 14 ani. Dupa 2 etape disputate, gruparea din Moldova ocupa locul 11 in clasament.