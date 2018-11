7 victorii in 7 meciuri. TSKA Moscova si-a prelungit seria impecabila in Euroliga de baschet, reusind sa o bata pe Bayern Munchen - VIDEO

TSKA s-a simtit ca acasa la Munchen si a dominat primele doua reprize. Atacul moscovitilor, condus de baschetbalistul american Cory Higgins, a facut ca scorul sa fie de 56 la 40, la pauza mare.

Bayern a redus din diferenta, in repriza a treia, insa formatia rusa a controlat jocul, pe final si a castigat meciul cu 93 la 79. TSKA a obtinut deja a 7-a victorie in Euroliga si conduce clasamentul impreuna cu Real Madrid. Tot aseara, Barcelona a invins formatia lituaniana Zalgiris cu 88 la 85, intr-o partida decisa in overtime.

Barcelona a obtinut a 5-a victorie la rand si ocupa locul 6 in Euroliga de baschet.