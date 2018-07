75 de milioane de euro pentru un portar. Liverpool s-a inteles cu AS Roma pentru transferul goalkeeperului brazilian Alisson - VIDEO

Transferul lui Alisson Becker la Liverpool este ca si facut. Goalkeeperul lui AS Roma va evolua in campionatul Angliei in noul sezon, dupa 2 ani petrecuti in Italia. Liverpool va trebui sa plateasca o suma record pentru serviciile goalkeeperului brazilian - 75 de milioane de euro.

In sezonul precedent, Alisson a avut 17 meciuri fara gol primit in Serie A si a ajuns alaturi de AS Roma pana in semifinalele Champions League. Brazilianul Alisson are 25 de ani si a ajuns la AS Roma in urma cu 2 ani pentru 8 milioane de euro.