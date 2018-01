A abandonat concursul de dublu, in care jucase impreuna cu moldoveanul Radu Albot, iar acum a produs marea surpriza. Tenismanul sud-coreean Hyeon Chung l-a eliminat pe Novak Djokovic - VIDEO

Hyeon Chung a castigat doua partide, la dublu, in pereche cu Radu Albot, dar s-a retras, pentru a se concentra pe evolutia individuala.

Rezultatul a fost unul incredibil. Sud-coreeanul a facut un meci formidabil in fata lui Novak Djokovic, care a fost de 6 ori campion la Australian Open. Chung s-a impus cu 7 la 6, 7 la 5 si 7 la 6.

Chung, numarul 58 mondial, va juca in premiera, in sferturile unui turneu de Mare Slem. El se va duela cu americanul Tennys Sandgren. Tot astazi, Marton Fucsovics, din Ungaria, cel care l-a batut pe Radu Albot la startul turneului, a fost eliminat. Fucsovics a cedat in duelul cu Roger Federer, scor 4 la 6, 6 la 7 si 2 la 6.

Federer il va intalni, in sferturi, pe cehul Tomas Berdych. O victorie clara a obtinut Simona Halep. Romanca a trecut de tenismena japoneza Naomi Osaka, scor 6 la 3 si 6 la 2.

In sferturile turneului Australian Open, Halep va juca impotriva tenismenei cehe Karolina Pliskova (Barbora Strycova).