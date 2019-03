A acceptat o noua provocare si nu regreta deloc. Fostul capitan al echipei Zimbru, Ion Jardan, s-a transferat, recent, la Petrocub si deja isi incanta fanii din Hancesti. In meciul cu FC Cahul, acesta a marcat trei goluri - VIDEO

Petrocub a incheiat perioada de intersezon pe o nota pozitiva. Ieri, hancestenii le-au dat o lectie de fotbal celor de la FC Cahul-2005, invingandu-i cu 6 la 0. Ambros, Bejan si Gulceac si-au trecut in cont cate o reusita, iar celelalte 3 goluri au purtat semnatura lui Ion Jardan. Fostul capitan de la Zimbru si jucatorul selectionatei Moldovei, s-a alaturat celor de la Petrocub in aceasta perioada de transferuri.

Ion JARDAN, JUCATOR PETROCUB: „La sfarsitul lunii ianuarie am primit o oferta. Nu am ezitat prea mult, imediat am acceptat, am semnat un contract valabil pentru doi ani. Sunt foarte multumit ca am ajuns la Petrocub si ca am ocazia sa evoluez pentru acest club.”





In ultimele doua stagiuni ale Diviziei Nationale, cei de la Petrocub s-au clasat pe locul 3. In noul sezon, conducerea clubului isi propune un obiectiv mai mare.

Nicolae USATII, VICEPRESEDINTELE CLUBULUI „PETROCUB”: „Suntem foarte bucurosi ca am reusit sa-l achizitionam pe Ion Jardan. Am avut nevoie de dumnealui, pozitional. El ne rezolva foarte multe probleme din punct de vedere schematic. Jucatorul se simte bine, cel putin nu am observat contrariul. Urmeaza sa-l vedem in actiune.”

Ion JARDAN, JUCATOR PETROCUB: „M-am integrat foarte repede. Cu marea majoritatea din colegii mei am mai interactionat la Zimbru, la selectionata si la Sheriff. Am avut impreuna foarte multe meciuri in campionat, asa ca nu a fost o problema sa ma adaptez.“

Fiind medaliata cu bronz in stagiunea anteriora a Diviziei Nationale, Petrocub a primit dreptul sa evolueze in calificarile turneului Europa League. Pentru ultima data, Ion Jardan a participat in cupele europene acum doi ani.

Ion JARDAN, JUCATOR PETROCUB: „Asteptam acel moment, asteptam tragerea la sorti, speram sa avem un adversar cat mai accesibil. Vom face tot posibilul sa trecem in etapa urmatoare.”

Avand ocazia de a evolua in Europa League, hancestenii nu isi pierd concentrarea pe arena interna. Unul dintre obiectivele principale ale sezonului urmator este triumful in Divizia Nationala.

Ion JARDAN, JUCATOR PETROCUB: „Este evident ca obiectivul trebuie sa fie maxim. Noi ne orientam sa castigam fiecare meci, iar concluziile le vom putea face doar la finalul campionatului.”

Ion Jardan a colectat 24 de meciuri in tricoul selectionatei. De-a lungul carierei, acesta a evoluat si impotriva Croatiei, vice-campioana mondiala. Insa, in aceasta luna, nu este exclus ca fundasul in varsa de 29 de ani, va juca chiar impotriva Frantei, campioana mondiala.

Ion JARDAN, JUCATOR PETROCUB: „Cu siguranta este visul oricarui fotbalist, indiferent de nationalitate, mai ales daca esti moldovean, sa joace impotriva campionilor mondiali.”

Meciul dintre Republica Moldova si Franta este programat pentru data de 22 martie si se va desfasura pe stadionul Zimbru. Aceasta confruntare va da start sesiunii de calificari pentru Campionatul European din 2020.