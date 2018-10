A acces in marea finala a turneului din orasul chinez Liuzhou. Tenismenul moldovean, Radu Albot a castigat meciul in fata unui jucator indian - VIDEO

A acces in marea finala a turneului din orasul chinez Liuzhou. Tenismenul moldovean, Radu Albot a castigat meciul de astazi, in fata unui jucator indian si este la un pas de primul trofeu al anului. In finala, Albot va da piept cu un tenisman clasat cu 60 de pozitii mai jos, in topul mondial.