A anuntat lista. Selectionerul Moldovei, Alexandru Spiridon, a decis ce jucatori vor face parte din lotul largit pentru ultimele partide din cadrul Ligii Natiunilor UEFA - VIDEO

Selectionerul Moldovei, Alexandru Spiridon, a ales cei 23 de fotbalisti care vor face parte din lotul largit, pentru meciurile din Liga Natiunilor UEFA. In echipa, intra portarii Alexei Koselev, Stanislav Namasco si Serghei Pascenco.

Defensiva va fi condusa de Alexandru Epureanu, care joaca la Basaksehir si a reusit, recent, sa marcheze singurul gol al derby-ului cu Besiktas. In afara de Epureanu, au fost convocati alti 7 fundasi.

In lista mijlocasilor intra Radu Gansari, autor a doua goluri pentru echipa de club Hapoel Haifa, intr-un meci recent din campionatul Israelului. In afara de Gansari, in echipa au intrat Carp, Gatcan, Ionita si altii.

Si trei atacanti au prins lotul. Acestia sunt Ion Nicolaescu, Alexandru Boiciuc si Vitalie Damascan. Cel din urma este jucatorul formatiei italiene Torino, dar inca n-a reusit sa joace pentru prima echipa. Selectionata noastra va intalni San Marino, in deplasare, pe 15 noiembrie, iar apoi va da piept cu Luxemburg, acasa, pe 18 noiembrie.