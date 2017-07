A ars in infernul cipriot. Zaria Balti a pierdut meciul cu Apollon, scor 0 la 3, in preliminariile Europa League - VIDEO

Prima repriza a meciului din Cipru a fost una de cosmar pentru Zaria. Echipa gazda a marcat deja in minutul 10, prin Schembri, iar mai tarziu a obtinut si un penalty, dupa ce Slinkin a jucat balonul cu mana, in careu. Alex da Silva a transformat lovitura. In minutul 28, Apollon a facut 3 la 0. A inscris Joao Pedro.

Zaria si-a creat cateva ocazii bune de gol, insa Zaghinailov, Suvorov si Gulceac le-au ratat. S-a incheiat 3 la 0 si baltenii au sanse mici la calificarea in turul 3 preliminar din Europa League.

Vlad GOIAN, ANTRENOR ZARIA BALTI : "Ei au fost superiori la capitolul viteza mişcării, la viteza paselor. În principiu, ne-au devansat la toate capitolele. ”

Mansa retur se va disputa pe 20 iulie, pe stadionul Zimbru, din Chisinau.