A castigat, insa in loc sa se bucure si-a ajutat o adversara care a cazut inainte de finis. O atleta din Ucraina a dat dovada de fair-play la Campionatul Europei

Ucraineanca Natalia Prishepa s-a impus in calificarile de la proba de 800 de metri si a acces in semifinalele competitiei de la Berlin. In loc sa se odihneasca sau sa sarbatoreasca performanta, atleta s-a apropiat de adversara din Belgia, care s-a lovit de o alta sportiva si a cazut. Ucraineanca a ajutat-o pe belgianca sa se ridice, iar apoi au avut o scurta discutie.