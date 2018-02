A cucerit al treilea titlu olimpic. Americanul Shaun White s-a impus in cadrul probei de snowboard halfpipe - VIDEO

Shaun White s-a impus in cadrul probei de snowboard halfpipe. Americanul de 31 de ani a reusit un scor de 97,75 de puncte, rezultat aproape de nota maxima - 100. Este al treilea titlu olimpic pentru White, dupa victoriile din 2006 si 2010.

Vedeta disciplinei s-a impus in fata sportivilor din Japonia si Australia. In proba de patinaj viteza 1500 de metri s-a impus Kjeld Nuis. Olandezul a reusit un timp de 1 minut si 44 de secunde. In clasamentul general pe medalii, Olanda ocupa locul 2.