A cucerit titlul, dar isi doreste si cupa. PSG s-a calificat in finala Cupei Frantei, dupa ce a invins aseara clar formatia Caen - VIDEO

Mbappe a deschis scorul in meciul contra celor de la Caen in minutul 25, din pasa lui Cavani. Gazdele au egalat pana la pauza. Parizienii au decis soarta calificarii in partea secunda.

Mbappe a semnat dubla in minutul 81 din pasa aceluiasi Cavani. Pe final, gazdele au ramas in 10 oameni, iar PSG a dat lovitura de gratie. Nkunku a stabilit scorul final de 3 la 1. In finala Cupei Frantei, PSG va intalni echipa din liga a treia, Herbiers.