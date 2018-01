A dansat cu... gheata pe cap. Neymar face spectacol in Cupa Ligii Frantei. Ce a facut dupa ce a inscris un gol in victoria lui PSG - VIDEO

Neymar a deschis scorul in victoria lui PSG contra Amiens. Brazilianul s-a bucurat intr-un mod neobisnuit primului sau gol din Cupa Ligii Frantei. Gazdele au ramas in 10 oameni in prima repriza, cand portarul celor de la Amiens a fost eliminat pentru o intrare dura asupra lui Mbappe. Scorul final de 2 la 0 a fost stabilit de Rabiot in minutul 78.

Astfel, PSG s-a calificat in semifinalele Cupei Ligii Frantei. In campionat, parizienii ocupa prima pozitie, avand un avans de 9 puncte fata de urmatoarea clasata, Monaco.