A dat de pamant cu echipa sa. Antrenorul celor de la Poli Timisoara, Ionut Popa, infuriat dupa meciul de aseara, si-a criticat dur discipolii - VIDEO

Ionut POPA, ANTRENOR POLI TIMISOARA: “Nu le dau liber. Ma voi razbuna pe ei, asa fotbalistic, o sa ii calc in picioare in aceste doua saptamani, ca sa inteleaga ce e fotbalul. Daca faceam ce trebuia sa fac, eram in Columbia. In Columbia, portarul meu, Curileac, si atacantul, erau impuscati. Domnule, acolo Escobar asa era impuscat. ”

Portarul echipei Poli Timisoara a incasat un gol de la distanta, iar jucatorii de atac au ratat cateva ocazii mari de a inscrie. Antrenorul Ionut Popa a spus ca va organiza cate 3 antrenamente pe zi, pentru a-i pedepsi pe jucatori. Dupa remiza de aseara, Poli Timisoara ocupa locul 8 in campionat.