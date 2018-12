A dat dovada de ingeniozitate. Un jucator al echipei de hochei Toronto a prins pucul in aer, cu manusa, l-a aruncat pe gheata si a marcat - VIDEO

Pucul a sarit in aer, iar Auston Matthews l-a prins cu manusa, l-a aruncat pe gheata si a marcat golul. Regulile jocului permit atingerea pucului cu manusa, doar cand este in zbor. Astfel, Toronto Maple Leafs a deschis scorul in meciul cu Buffalo. A fost un meci spectaculos, incheiat cu 3 la 3, in timpul regulamentar. In overtime, acelasi Matthews a inscris golul decisiv si i-a adus victoria echipei Toronto.

Intr-o alta partida, Pittsburgh Penguins a jucat cu formatia Colorado Avalanche, iar scorul era de 3 la 3. In ultima repriza, a iesit la rampa atacantul suedez al pinguinilor, Patric Hornqvist. Acesta a marcat un hat-trick in doar 2 minute si 47 de secunde, stabilind noul record al clubului.



Pittsburgh a castigat meciul cu 6 la 3, insa s-a prezentat destul de modest in acest sezon. Echipa a obtinut doar 11 victorii in 26 de etape si se afla pe locul 12, in Conferinta de Est din NHL.