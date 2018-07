A debutat cu dreptul in Europa League si vor sa scrie istorie. Petrocub Hancesti a efectuat antrenamentul oficial in Croatia inainte de returul contra celor de la Osijek - VIDEO

Petrocub intalneste in aceasta seara, in Croatia, formatia Osijek in cadrul primului tur preliminar al Ligii Europa. Formatia din Hancesti s-a antrenat aseara pe stadionul unde se va disputa meciul, dupa care antrenorul si capitanul echipei au participat la conferinta de presa. Chiar daca au debutat cu dreptul in Moldova, remizand, scor 1 la 1, antrenorul Lilian Popescu spera sa obtina calificarea in Croatia.

Lilian POPESCU, ANTRENOR PETROCUB: "Fiecare antrenor este multumit doar atunci cand echipa sa castiga. Rezultatul de la Chisinau nu ne permite sa fim multumiti."

Vladimir Ambros, atacantul care a inscris primul gol din istoria Petrocubului in cupele europene, este si el optimist inaintea partidei.

Vladimir AMBROS, ATACANT PETROCUB: "Ne asteapta un meci dificil, dar sunt sigur in coechipierii mei si cred ca vom trece peste emotii si vom arata un meci bun."Partida dintre Osijek si Petrocub se va disputa de la ora 21:45.