A devenit mamica, dar nu a stat mult timp departe de sport. La mai putin de 3 saptamani dupa ce a nascut o fetita, Alexandra Mirca a revenit la antrenamente - VIDEO

Campioana europeana in proba dublu mixt, in 2016, participanta a Jocurilor Olimpice si multipla campioana a Moldovei, Alexandra Mirca vine dupa o noua mare victorie. Pe 21 iunie ea a nascut o fetita. In mai putin de 3 saptamani, Alexandra a revenit la antrenamente si spune ca i-a fost dor de arcul si sagetile sale.

Alexandra MIRCA, ARCAS: "Este probabil ca un loc de munca. E cunoscut faptul ca mamele tot ies la lucru. De ce sa stai acasa, daca este bunica si poate sa ma inlocuiasca pentru cateva ore. ”

Alexandra Mirca e deja cu gandul la urmatoarea editie a Campionatului European. Ea spune ca nasterea fiicei nu ii va da peste cap programul de antrenament.

Alexandra MIRCA, ARCAS: „Probabil nu trebuie sa separam aceste doua evenimente. Trebuie sa stii sa le imbini. Gasesc timp si pentru familie si pentru sport. ”

Irina CECANOVA, ANTRENOARE: „Speram ca, la Campionatul European, ea va putea sa-si valorifice posibilitatile. E pregatita bine."

Sotul Alexandrei, care este antrenor la tir cu arcul, o ajuta mereu.

Alexandra MIRCA, ARCAS: „El ma sustine. Atunci cand imi trebuie timp pentru a ma odihni, el ramane cu fiica. El intelege. ”

Cel mai fericit de revenirea Alexandrei la antrenamente a fost coechipierul Dan Olaru.

Dan OLARU, ARCAS: „Imi trebuia o persoana cu care sa trag in echipa si ea era cea mai buna candidatura, pentru ca rezultatul ei era bun. Am asteptat-o mult. ”

Alexandra Mirca, Dan Olaru si alti membri ai echipei Moldovei vor evolua la Campionatul European la sfarsitul lunii august, in Polonia.