A doua victorie consecutiva pentru Zimbru Chisinau. Galben verzii au castigat meciul Diviziei Nationale cu Speranta Nisporeni - VIDEO

Partida a inceput foarte bine pentru zimbristi. In minutul 24, fundasul Alexei Ciopa a reusit sa deschida scorul meciului, cu un sut splendid din careu. Peste cateva minute, jucatorul portughez Joao Teixeiraa reusit sa dubleze avantajul echipei, cu un gol minunat.

Nici in partea secunda galben-verzii nu s-au oprit. In minutul 68, Marius Obekop a adus formatiei Zimbru cel de-al 3-lea gol. Singurul gol al Sperantei Nisporeni a fost inscris, mai tarziu, de Ambassa. 3 la 1 si Zimbru e la a doua victorie consecutiva, in Divizia Nationala.

Galben-verzii ocupa locul 5 in campionat, fiind la 5 puncte in spatele Sperantei. Intr-un alt meci, formatia Sheriff Tiraspol a castigat in fata gruparii Dinamo-Auto, scor 1 la 0. Alexandru Boiciuc a marcat pentru viespi. In alte partide ale etapei a 25-a, Milsami a invins cu 2 la 0 echipa Sfantul Gheorghe, iar Petrocub-Hancesti a trecut cu 2 la 1 de Zaria Balti.