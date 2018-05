A dus clubul spre glorie, iar acum cauta o noua provocare. Antrenorul roman Dan Petrescu a reziliat contractul cu CFR Cluj

Petrescu avea contract cu CFR pana in anul 2019. El, insa, a decis sa plece dupa ce i-a ajutat pe feroviari sa cucereasca titlul in Liga 1, al patrulea in istoria clubului. O echipa chineza ii propune un contract ce prevede un salariu anual de 800 de mii de euro. In cariera sa, Dan Petrescu a mai antrenat formatii din Rusia, Qatar si Polonia.