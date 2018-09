A facut-o si pe asta. Fostul atlet, jamaicanul Usain Bolt, considerat cel mai rapid om din lume, a castigat o noua cursa... in spatiu - VIDEO

In cursa inedita, Bolt s-a intrecut cu un astronaut si un designer si a castigat lejer. Avionul in care zburau acestia a fost modificat special si avea gravitatie zero. Dupa ce si-a incheiat cariera, Bolt, detinatorul recordului mondial la 100 si 200 de metri, isi incearca fortele in fotbal.

Fostul atlet a debutat, recent, la o echipa din Australia.