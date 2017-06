A facut show tot sezonul si a fost rasplatit. Russell Westbrook a fost desemnat cel mai important jucator din NBA, in stagiunea recent incheiata - VIDEO

Russell WESTBROOK, BASCHETBALIST OKLAHOMA: “Fratele meu mă stimulează în fiecare zi. Îmi scrie mesaje la fiecare meci, în pauză. La fiecare meci, de când joc baschet. Nu are de ce să o facă, dar o face, deoarece are o inimă mare şi are grijă de mine. Te iubesc din toată inima, frate.”



Russell Westbrook a smuls cel mai tare premiu al ligii nord-americane de baschet – MVP-ul sezonului. El a fost desemnat in baza unei anchete la care au participat ziaristi de specialitate si consultanti TV.

Starul echipei Oklahoma City Thunder a fost imperial si a stabilit cateva recorduri fabuloase.



Cel mai mare record a fost cel din aprilie, cand Westbrook a reusit triple-double-ul cu numarul 42 al sezonului – o borna istorica.



In sezonul recent incheiat, Oklahoma a ajuns pana in optimi de finala, unde a fost invinsa de Houston.