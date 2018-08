A fost galagie pe malul lacului Ghidici. Mai multi soferi s-au intrecut la o competitie de drift. Partea cea mai palpitanta a evenimentului a fost asa-numitul Drift-Taxi, cand spectatorii au facut-o pe pasagerii masinilor - VIDEO

Mai multi soferi pasionati de motoare s-au adunat, astazi, pe un teren de la Vatra, in cautarea adrenalinei. Au venit cu masinile de sute de cai putere si au incercat sa faca drift-uri cat mai sofisticate. Partea cea mai palpitanta a evenimentului a fost asa-numitul Drift-Taxi. Spectatorii, dornici de senzatii tari, au putut urca pescaunul din dreapta soferului.

"Super. Nu demult am inceput sa fiu pasionata de asa ceva."

"A fost exceptional. Pilotul este foarte abil. Emotii foarte tari, mai ales cand vezi o masina din spate care e cat pe ce sa te atinga."

Organizatorul evenimentului si unul dintre piloti, Vladimir Codranu, care lucreaza intr-o firma de piese auto, spune ca masinile sunt modificate special pentru drift – au motoare puternice, franele de mana hidraulice si deferentiale blocante. Vladimir nu-si poate inchipui viata fara drift.

Vladimir CODREANU, PILOT: "Drift-ul a aparut in viata mea odata cu aparitia filmului Fast and Furious 3. Pentru mine, este o pasine din copilarie, visul meu. Sunet de motoare, adrenalina, companie."

Pilotii spun, insa, ca le vine greu sa gaseasca terenuri pentru antrenamente.

Ion PROZOROVSCHI, PILOT: "Este un sport foarte nou in Europa si care a cucerit toata Europa. Noi am ramas mai in urma si incercam deja al treilea an sa organizam in Moldova. As spune ca baietii incet-incet incep a progresa. "

Unii piloti participa la Campionatul Moldovei de autoslalom.