A fost o noapte magica pentru Fenerbahce. Echipa de la Istanbul a reusit sa egaleze scorul cu Besiktas, dupa ce a fost condusa cu 3 la 0 - VIDEO

La Istanbul este rescrisa istoria. Dupa ce in finala Ligii Campionilor din anul 2005, Liverpool revenea de la 3 la 0 in fata lui Milan, a venit randul echipelor turcesti sa repete acest scenariu.

Aseara, in etapa cu numarul 23 a Super Ligii, Besiktas a jucat pe teren propriu contra lui Fenerbahce. Gazdele au deschis scorul rapid prin veteranul Gokhan Gonul, iar in minutul 18, vedeta vulturilor, Burak Ylmaz, a trimis mingea in plasa, de la punctul cu var.

La ultima faza a primei reprize, acelasi Yilmaz a triplat avantajul gazdelor, iar Besiktas a plecat la pauza cu scorul de 3 la 0.

In minutul 55, slovenul Miha Zajc a redus din diferenta, marcand primul sau gol in tricoul lui Fenerbahce. La putin timp, Sadik Ciftpinar a marcat pentru 3 la 2, iar oaspetii au inceput sa viseze frumos.

In minutul 67, Hasan Kaldirim a restabilit egalitatea, iar tabela a pastrat scorul de 3 la 3.

Dupa 23 de etape, Besiktas e in lupta pentru locurile ce permit calificarea in Liga Campionilor. Vulturii sunt pe pozitia a treia, la 5 puncte in spatele celor de la Galatasaray, si la tocmai 11 puncte de lidera Istanbul Basaksehir, grupare la care evolueaza capitanul nationalei Moldovei, Alexandru Epureanu.

Mult mai prost stau lucrurile pentru Fenerbahce, canarii galbeni parcurg un sezon modest, ocupand doar treapta a 14-a.