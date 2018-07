A fost o seara de incendiara in Croatia. Fanii s-au bucurat si au creat o atmosfera fantastica pe strazile din Zagreb - VIDEO

Zeci de mii de fani au invadat strazile capitalei Zagreb, dar si a altor orase din Croatia. Tortele si focurile de artificii, preferatele fanilor ultras, au colorat in rosu, portocaliu sau galben seara de poveste. Si autospecialele pompierilor, ajunse la fata locului, nu au fost lipsite de atentia fanilor.

A fost nebunie in randul suporterilor croati, atunci cand echipa nationala reusea sa marcheze. La Londra, golul Angliei a provocat o explozie de emotii si de bere.

Dar seara s-a incheiat trist pentru britanici. Echipa lor a mai jucat in semifinale si in 1990, cand a fost invinsa de Germania. Anglia ramane cu singura Cupa Mondiala, cucerita in 1966.